  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Blink. Lysebotn Opp. Крюгер выиграл забег в гору, Рее – 2-й, Андерсен – 3-й, Перро – 12-й, Жаклен – 30-й
12

Blink. Lysebotn Opp. Крюгер выиграл забег в гору, Рее – 2-й, Андерсен – 3-й, Перро – 12-й, Жаклен – 30-й

Симен Хегстад Крюгер выиграл забег в гору на лыжероллерном фестивале Blink.

Лыжероллеры

Blink-2025

Саннес, Норвегия

Мужчины

Lysebotn Opp, забег в гору, 7,5 км, свободный стиль

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 30,00

2. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) – 0,06

3. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия) – 0,12

4. Мика Фермойлен (Австрия) – 0,26

5. Эйнар Хедегарт (Норвегия) – 0,36

6. Уле Сурке (Норвегия) – 0,40...

8. Харальд Амундсен (Норвегия) – 1,20...

10. Иринеу Эстеве Альтимирас (Андорра) – 1,34...

12. Эрик Перро (Франция) – 1,45...

14. Жюль Лапьер (Франция) – 1,56...

18. Тео Шели (Франция) – 2,25...

20. Уго Лапалю (Франция) – 2,35...

25. Жюль Шаппа (Франция) – 2,59

26. Джеймс Клунье (Великобритания) – 3,03...

28. Реми Бурден (Франция) – 3,19

29. Давиде Грац (Италия) – 3,20

30. Эмильен Жаклен (Франция) – 3,23

31. Лукас Фрацшер (Германия) – 3,34...

34. Яник Рибли (Швейцария) – 3,52

35. Ришар Жув (Франция) – 3,57

36. Калле Халварссон (Швеция) – 4,05

37. Пертту Хювяринен (Финляндия) – 4,12...

43. Ян Гунька (Польша) – 4,44...

51. Тарас Лесюк (Украина) – 5,18...

56. Люка Шанава (Франция) – 5,50...

63. Дмитрий Пидручный (Украина) – 7,06

Полные результаты – здесь.

Расписание лыжероллерного фестиваля Blink-2025

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
результаты
лыжероллеры
Люка Шанава
logoсборная Норвегии
logoсборная Франции
logoBlink
logoХаральд Амундсен
logoЭрик Перро
logoКалле Халварссон
Иринеу Эстеве Альтимирас
logoСимен Хегстад Крюгер
Ришар Жув
сборная Андорры
logoсборная Украины
Эйнар Хедегарт
Уго Лапалю
logoсборная Франции
Андреас Фьюрен Рее
Жюль Лапьер
logoДмитрий Пидручный
Матис Делож
Мика Фермойлен
logoсборная Австрии
logoсборная Швеции
logoЭмильен Жаклен
Ивер Тильхейм Андерсен
Тео Шели
Реми Бурден
Уле Сурке
Давиде Грац
logoсборная Италии по лыжным видам спорта
Пертту Хювяринен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
Лыжероллеры. Blink-2025. Фоссесхолм выиграла спринт свободным стилем, Лотта Венг – 2-я, Тириль Венг – 3-я
2вчера, 20:28
Лыжероллеры. Blink-2025. Клэбо выиграл коньковый спринт, Эвен Нортуг – 2-й, Вике – 3-й, Шанава – 6-й, Пеллегрино и Жув выбыли в 1/4 финала
1вчера, 20:10
Петтер Нортуг не планирует выступать на Олимпиаде-2026: «Если и думать о смене спортивного гражданства, то это на 2027 год»
1вчера, 17:16
Евгений Дементьев: «Надеемся, что все-таки дадут допуск на Олимпийские игры. Спортсмены всегда мечтают до последнего, поэтому, думаю, все равно все готовятся»
вчера, 14:33
Лыжероллеры. Blink. Фермойлен выиграл масс-старт на 15 км свободным стилем, Амундсен – 3-й, Клэбо – 25-й
78 августа, 18:36
Лыжероллеры. Blink. Мюльбак выиграл классический масс-старт на 50 км, Вииг – 2-й, Калланд-Олсен – 3-й
57 августа, 19:37
«Наши скандинавские партнеры придут извиняться, что их бес попутал, а теперь мудрый Трамп помог прозреть?» Степанова о словах Губерниева про участие россиян в Олимпиаде
567 августа, 10:19
Елена Вяльбе: «Советское образование было сильнейшим в мире. Сейчас у учителей нет времени на объяснения – сплошные отчеты заполняют»
1756 августа, 20:13
Двукратный олимпийский чемпион Аксель Лунд Свиндал станет тренером Линдси Вонн
16 августа, 17:40
Blink. Lysebotn Opp. Флетен и Аугдал победили в забеге в гору на 7,5 км дабл-полингом, Силье Ойре Шлинн – 2-я
66 августа, 14:11
Ко всем новостям
Последние новости
Шарлотте Калла родила второго ребенка
2вчера, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10
Вяльбе о лыжероллерах: «Другие люди, другая техника, совсем другая подготовка. Устюгов в прошлом году признался, что не понимает, как специалисты лыжероллеров проходят спуски»
15 июня, 15:26
Крянин о лыжном ЧМ-2025: «Норвежцы вполне могли недосчитаться из-за того, что не было наших болельщиков и спортсменов»
14 июня, 20:47
Бородавко о лыжном ЧМ-2025: «Спортивная составляющая важна. Снижение конкуренции в отсутствие наших очевидно»
4 июня, 13:24
Александр Легков: «Я болею за Станковича, желаю, чтобы у него все получилось. Он креативный, у него есть что-то новое»
1130 апреля, 13:50
Александр Легков: «Если Быстров ко мне обратится, я всегда готов взять его с собой на стадион «Спартака». Готов протянуть руку помощи»
1325 апреля, 16:20
Вяльбе о рекорде Овечкина: «Мне кажется, за него болел весь мир. Это очень крутой результат»
97 апреля, 19:09