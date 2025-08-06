Blink. Lysebotn Opp. Крюгер выиграл забег в гору, Рее – 2-й, Андерсен – 3-й, Перро – 12-й, Жаклен – 30-й
Лыжероллеры
Blink-2025
Саннес, Норвегия
Мужчины
Lysebotn Opp, забег в гору, 7,5 км, свободный стиль
1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 30,00
2. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) – 0,06
3. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия) – 0,12
4. Мика Фермойлен (Австрия) – 0,26
5. Эйнар Хедегарт (Норвегия) – 0,36
6. Уле Сурке (Норвегия) – 0,40...
8. Харальд Амундсен (Норвегия) – 1,20...
10. Иринеу Эстеве Альтимирас (Андорра) – 1,34...
12. Эрик Перро (Франция) – 1,45...
14. Жюль Лапьер (Франция) – 1,56...
18. Тео Шели (Франция) – 2,25...
20. Уго Лапалю (Франция) – 2,35...
25. Жюль Шаппа (Франция) – 2,59
26. Джеймс Клунье (Великобритания) – 3,03...
28. Реми Бурден (Франция) – 3,19
29. Давиде Грац (Италия) – 3,20
30. Эмильен Жаклен (Франция) – 3,23
31. Лукас Фрацшер (Германия) – 3,34...
34. Яник Рибли (Швейцария) – 3,52
35. Ришар Жув (Франция) – 3,57
36. Калле Халварссон (Швеция) – 4,05
37. Пертту Хювяринен (Финляндия) – 4,12...
43. Ян Гунька (Польша) – 4,44...
51. Тарас Лесюк (Украина) – 5,18...
56. Люка Шанава (Франция) – 5,50...
63. Дмитрий Пидручный (Украина) – 7,06
Полные результаты – здесь.