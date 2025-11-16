  • Спортс
  • Турнир в Ейлу. Перро и Тандревольд выиграли масс-старты, Жаклен и Фемстейневик – 2-е, Ульдал и Вирер – 3-и
5

Турнир в Ейлу. Перро и Тандревольд выиграли масс-старты, Жаклен и Фемстейневик – 2-е, Ульдал и Вирер – 3-и

Перро и Тандревольд выиграли масс-старты на предсезонном турнире в Ейлу.

Француз Эрик Перро и норвежка Ингрид Тандревольд выиграли масс-старты на предсезонном турнире по биатлону в Ейлу.

Турнир в Ейлу

Ейлу, Норвегия

Масс-старт

Мужчины

1. Эрик Перро (Франция) – 37.39,7 (1)

2. Эмильен Жаклен (Франция) – 8,8 (3)

3. Мартин Ульдал (Норвегия) – 11,2 (2)

4. Сиверт Баккен (Норвегия) – 20,8 (2)

5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 24,2 (3)

6. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 32,7 (3)

7. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 38,4 (3)

8. Каспер Калкенберг (Норвегия) – 59,4 (2)

9. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 1.03,1 (3)

10. Уле Сурке (Норвегия) – 1.03,3 (6)

11. Фабьен Клод (Франция) – 1.15,7 (4)

12. Флоран Клод (Бельгия) – 1.27,4 (1)...

14. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 1.33,1 (6)...

16. Исак Фрей (Норвегия) – 1.34,4 (5)

17. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.39,1 (5)...

21. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 2.08,9 (3)...

27. Антонин Гигонна (Франция) – 2.35,1 (5)

28. Дидье Бьона (Италия) – 2.37,5 (5)...

32. Томмазо Джакомель (Италия) – 2.48,0 (7)

Женщины

1. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 36.51,4 (2)

2. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 15,3 (0)

3. Доротея Вирер (Италия) – 22,9 (3)

4. Анне Бюнеман де Беше (Дания) – 35,0 (0)

5. Лотте Лие (Бельгия) – 44,8 (1)

6. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 1.01,3 (2)

7. Марит Ойгард (Норвегия) – 1.30,0 (2)

8. Осне Скреде (Норвегия) – 1.34,1 (4)

9. Каролине Эрдал (Норвегия) – 1.41,9 (6)

10. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия) – 1.47,5 (4)

11. Эмили Калкенберг (Норвегия) – 1.52,1 (5)

12. Майя Клутенс (Бельгия) – 1.56,9 (3)

13. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 2.04,6 (4)

14. Камила Жук (Польша) – 2.08,4 (3)...

20. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 2.58,2 (7)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
