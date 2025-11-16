Турнир в Ейлу. Перро и Тандревольд выиграли масс-старты, Жаклен и Фемстейневик – 2-е, Ульдал и Вирер – 3-и
Француз Эрик Перро и норвежка Ингрид Тандревольд выиграли масс-старты на предсезонном турнире по биатлону в Ейлу.
Турнир в Ейлу
Ейлу, Норвегия
Масс-старт
Мужчины
1. Эрик Перро (Франция) – 37.39,7 (1)
2. Эмильен Жаклен (Франция) – 8,8 (3)
3. Мартин Ульдал (Норвегия) – 11,2 (2)
4. Сиверт Баккен (Норвегия) – 20,8 (2)
5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 24,2 (3)
6. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 32,7 (3)
7. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 38,4 (3)
8. Каспер Калкенберг (Норвегия) – 59,4 (2)
9. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 1.03,1 (3)
10. Уле Сурке (Норвегия) – 1.03,3 (6)
11. Фабьен Клод (Франция) – 1.15,7 (4)
12. Флоран Клод (Бельгия) – 1.27,4 (1)...
14. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 1.33,1 (6)...
16. Исак Фрей (Норвегия) – 1.34,4 (5)
17. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.39,1 (5)...
21. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 2.08,9 (3)...
27. Антонин Гигонна (Франция) – 2.35,1 (5)
28. Дидье Бьона (Италия) – 2.37,5 (5)...
32. Томмазо Джакомель (Италия) – 2.48,0 (7)
Женщины
1. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 36.51,4 (2)
2. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 15,3 (0)
3. Доротея Вирер (Италия) – 22,9 (3)
4. Анне Бюнеман де Беше (Дания) – 35,0 (0)
5. Лотте Лие (Бельгия) – 44,8 (1)
6. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 1.01,3 (2)
7. Марит Ойгард (Норвегия) – 1.30,0 (2)
8. Осне Скреде (Норвегия) – 1.34,1 (4)
9. Каролине Эрдал (Норвегия) – 1.41,9 (6)
10. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия) – 1.47,5 (4)
11. Эмили Калкенберг (Норвегия) – 1.52,1 (5)
12. Майя Клутенс (Бельгия) – 1.56,9 (3)
13. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 2.04,6 (4)
14. Камила Жук (Польша) – 2.08,4 (3)...
20. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 2.58,2 (7)