Экхофф о манипуляциях Ришар с чужой винтовкой: «Такое не допустимо ни в одном виде спорта, это просто-напросто саботаж»

Экхофф удивилась из-за истории о манипуляциях Ришар с чужой винтовкой.

Двукратная олимпийская чемпионка из Норвегии Тириль Экхофф высказалась о ситуации с французской биатлонисткой Жанной Ришар .

По информации издания Dicodusport, в конце сезона-2024/25 Ришар застали за манипуляциями с винтовкой Осеан Мишлон – партнерши по сборной Франции. Сообщалось, что Ришар отрицала свою вину, но пропустила начало летней подготовки вместе с командой именно из-за этого инцидента. Позже конфликт был улажен.

«Я в шоке. Обе – хорошие подруги, которые вместе росли и выступали на соревнованиях бесчисленное множество раз. Когда они начинают вредить друг другу, проявляется настоящее неспортивное поведение. Такое не допустимо ни в одном виде спорта, это просто-напросто саботаж. Во французской команде серьезные проблемы!» – сказала Экхофф.

Норвежский биатлонист Мартин Ульдал также удивился из-за этого инцидента.

«Не понимаю, как такое возможно. То, что я услышал, – это просто дико. Если бы такое произошло в норвежской команде, то я бы не поверил», – заявил Ульдал.