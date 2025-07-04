Васильев о флаге СБР на Эльбрусе: «Хорошая пиар-акция. Получился некий ответ нашим недругам»

Дмитрий Васильев высказался о поднятии флага СБР на Эльбрус.

Ранее Виктор Майгуров совершил восхождение на гору Эльбрус и поднял там флаг Союза биатлонистов России.

«Хорошая пиар-акция, почему нет. Здорово! Получился некий ответ нашим недругам. Флаг СБР на такой высокой точке – его будет видно отовсюду в прямом и переносном смыслах.

Что касается меня, то в горы никогда не хотелось подниматься. Желания тут недостаточно – нужна специальная подготовка. Правда, и желания не было, все-таки статистика печальных случаев отталкивала. А Майгуров молодец! Значит, силы есть», – сказал Васильев.