Васильев о флаге СБР на Эльбрусе: «Хорошая пиар-акция. Получился некий ответ нашим недругам»
Дмитрий Васильев высказался о поднятии флага СБР на Эльбрус.
Ранее Виктор Майгуров совершил восхождение на гору Эльбрус и поднял там флаг Союза биатлонистов России.
«Хорошая пиар-акция, почему нет. Здорово! Получился некий ответ нашим недругам. Флаг СБР на такой высокой точке – его будет видно отовсюду в прямом и переносном смыслах.
Что касается меня, то в горы никогда не хотелось подниматься. Желания тут недостаточно – нужна специальная подготовка. Правда, и желания не было, все-таки статистика печальных случаев отталкивала. А Майгуров молодец! Значит, силы есть», – сказал Васильев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
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