Майгуров совершил восхождение на Эльбрус и поднял там флаг СБР

Президент СБР Виктор Майгуров совершил восхождение на Эльбрус.

«Когда я был действующим спортсменом, мы часто начинали свой тренировочный сезон в Приэльбрусье, катались там на горных лыжах. Поэтому мысль о том, чтобы подняться на сам Эльбрус сидела у меня в голове давно.

Вместе с восхождением сейчас мы пробыли на Эльбрусе неделю. Сходили в один поход, потом в другой, потом день отдыха. Подъем до западной, самой высокой вершины Эльбруса, занял у нас 11 часов. Выходили в 2 часа ночи, были на вершине где-то к 13 часам дня.

С 3800 до 5100 местов шли скитуром на лыжах с камусом, пока не начался лед. Дальше уже тащили лыжи на себе. На них же потом и спускались с горы, спустились меньше чем за час. Лыжное оборудование «Фишер» отлично работает не только на лыжных трассах, но и в горах.

С нами был легендарный в тех краях гид, один из сильнейших фрирайдеров России Александр Байдаев. Он лет 30 лет отработал на Эльбрусе спасателем.

Получился незабываемый опыт, тем более, нам сильно повезло с погодой. Эльбрус в нее сказочно красив. Всем рекомендую там побывать», – сказал Майгуров.