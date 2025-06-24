Майгуров о российских биатлонистах: «Желания сменить гражданство ни у кого не было. Думаю, и предпосылок для этого нет»
Майгуров заявил, что никто из российских биатлонистов не планирует менять флаг.
– Тренерские штабы сохраняются, никаких изменений?
– Да. Небольшая ротация прошла, о чем мы еще в апреле сказали. Андрей Падин работает с Юрием Каминским в основном составе. Все остальные команды остались без изменений.
– Кто‑то из спортсменов за минувшее с завершения сезона время не говорил о желании закончить карьеру, сменить спортивное гражданство?
– Желания сменить гражданство за это время ни у кого не было. Думаю, и предпосылок для этого нет. Все сильнейшие в строю.
– У женщин никто в декрет не собирается?
– Нет, пока не сообщали, – сказал глава СБР Виктор Майгуров.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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