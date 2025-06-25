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  • Виктор Майгуров: «Призовые спортсменам будут зависеть от софинансирования за счет отчислений от букмекеров, которые пойдут через Российский спортивный фонд»
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Виктор Майгуров: «Призовые спортсменам будут зависеть от софинансирования за счет отчислений от букмекеров, которые пойдут через Российский спортивный фонд»

Призовые биатлонистам будут зависеть от отчислений из Российского спортивного фонда.

Об этом рассказал президент СБР Виктор Майгуров.

– Каким будет бюджет СБР на новый сезон: увеличится или останется прежним?

– Сложно сказать, потому что сейчас будут те или иные изменения в связи с созданием Российского спортивного фонда. Если деньги, в том числе от букмекеров, мы получали напрямую, а как это будет работать дальше – пока сказать не могу. Но я уверен, что фонд будет нас поддерживать. Как это отразится на бюджете, пока непонятно.

– Михаил Дегтярев рассказал о внедрении KPI для федераций. Биатлон готов к изменениям и выполнению плана?

– Все будут стараться его выполнять. В данном KPI есть много пунктов из международных отношений, которых у многих федераций сейчас пока нет. Поэтому все федерации работают до нового года в тестовом режиме по выполнению этого KPI, и после этого уже будет откорректирован этот вопрос.

– Призовые на какую сумму готовите?

– У нас остаются спонсорские отношения с «Альфа‑Банком», мы переподписали контракт на ближайшие два года. Со стороны букмекеров пока ждем информацию по контракту. Призовые спортсменам будут зависеть от софинансирования за счет отчислений от букмекеров, которые пойдут через Российский спортивный фонд, – сказал Майгуров.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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