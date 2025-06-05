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Александр Тихонов: «Если бы Россия участвовала в ЧМ по хоккею, трибуны были бы забиты, хорошие сборы. В лыжных гонках мы это наблюдали»

Александр Тихонов высказался о неучастии России в чемпионате мира по хоккею.

Турнир завершился 26 мая. Золото завоевала сборная США.

«Вот сейчас прошел чемпионат мира по хоккею, я не знаю, кто выиграл, потому что наших там нет. Если бы там участвовала Россия, трибуны были бы забиты, хорошие сборы, сколько было бы наших.

Тем более в лыжных гонках мы это наблюдали: где бы соревнования не проходили, из России было очень много туристов», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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