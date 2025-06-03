Александр Тихонов о недопуске на ОИ-2026: «Давайте разберемся сначала с тем, чтобы на Россию не летали беспилотники. Надо ответить так, чтобы на столетие вперед хватило. А потом уже хоккей»

Александр Тихонов высказался о недопуске сборной России к Олимпиаде.

Ранее стало известно , что ИИХФ сформировала группы на хоккейный турнир без сборной России.

«В этой политической ситуации винить в чем-то Международный олимпийский комитет не за что. Они в руках политиков, это давно всем ясно, кроме России.

Мы всегда обвиняем всех и не хотим признать свою вину. У меня другого мнения быть не может. Давайте разберемся сначала с политической частью, чтобы на Россию не летали беспилотники, надо ответить так, чтобы ни у кого не появилось такого желания. А потом уже хоккей.

Мы – огромная территория земного шара, если мы еще считает себя великой Россией, то надо ответить так, чтобы на столетие вперед хватило всем и ни у кого не появилось желания. То, что делается сейчас, это полумеры», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.