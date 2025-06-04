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Александр Тихонов: «Норвежец, имея на счете миллиард, может умереть с голоду. Это самые страшные скупердяи на земном шаре»

Александр Тихонов объяснил, почему считает норвежцев скупердяями.

Ранее издание VG сообщило, что организаторы чемпионата мира по лыжным видам спорта в норвежском Тронхейме понесли убытки в размере 34 млн норвежских крон (около 2,9 млн евро). Соревнования проходили с 26 февраля по 9 марта.

«Норвегия – одна из самых богатых стран на земном шаре, население Норвегии богаче жителей ОАЭ, Катара. У них все недра расписаны по населению, что очень правильно, но норвежец, имея на счете миллиард, может умереть с голоду. Я много раз там тренировался, это самые страшные скупердяи на земном шаре. Если мне не изменяет память, то Фонд развития будущих поколений лет 50 назад, а то и больше, составлял более 900 млрд долларов.

Все страны организуют так называемые «випы» (зона гостеприимства для вип-гостей), и очень дорогие. Я как первый вице-президент [Международного союза биатлонистов – IBU] обратился с трибуны к членам конгресса, почему Норвегия не делает такого «випа». [Бывший глава IBU] Андерс Бессеберг отвечает, что в Норвегии все дорого. Я отвечаю, что такой спекуляции, как в Норвегии, я больше не видел ни в одной стране.

Стоимость русской водки в Осло 50 долларов, где это видано. И если в Норвегии, Швеции и Финляндии не будет «випа», то мы чемпионаты мира туда не отдадим. Зал меня поддержал тогда единогласно, и Бессеберг после совещания сказал, что Норвегия будет делать этот «вип». Но если его в других странах в «вип» запускают за час, то норвежцы открыли его во время первого старта и закрыли по окончании, и это один из примеров их скупердяйства.

Когда я был президентом Союза биатлонистов России (СБР), мы накрывали и принимали на соревнованиях так, как не принимал никто и никогда близко. Это Ханты-Мансийск, Тюмень, четыре раза мы провожали лучших спортсменов на Камчатке. Как там говорили местные жители на Камчатке, у нас было в году два праздника – Новый год и биатлон», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoСоюз биатлонистов России
logoАндерс Бессеберг
logoIBU
logoАлександр Тихонов
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