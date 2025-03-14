Виктор Майгуров: «Изменения в мировой политике будут влиять на то, чтобы поменялась ситуация с нашим участием в международных стартах»
Майгуров считает, что изменения в мировой политике повлияют на возвращение российских спортсменов.
20 марта пройдут выборы нового главы Международного олимпийского комитета.
«Не думаю, что есть большая разница в кандидатах (на пост главы МОК). Не один человек, не глава МОК принимает решение. Будет сформирован новый исполком МОК, который будет принимать решение.
Думаю, все люди адекватные и видят, что изменения в мировой политике будут благоприятно влиять на то, чтобы поменялась ситуация с нашим участием в международных соревнованиях», – сказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров в эфире программы «Все на Матч!».
Если Коу выберут президентом МОК – это не конец. Наши могут вернуться и с ним
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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