Виктор Майгуров: «Изменения в мировой политике будут влиять на то, чтобы поменялась ситуация с нашим участием в международных стартах»

Майгуров считает, что изменения в мировой политике повлияют на возвращение российских спортсменов.

20 марта пройдут выборы нового главы Международного олимпийского комитета.

«Не думаю, что есть большая разница в кандидатах (на пост главы МОК). Не один человек, не глава МОК принимает решение. Будет сформирован новый исполком МОК, который будет принимать решение.

Думаю, все люди адекватные и видят, что изменения в мировой политике будут благоприятно влиять на то, чтобы поменялась ситуация с нашим участием в международных соревнованиях», – сказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров в эфире программы «Все на Матч!».

Если Коу выберут президентом МОК – это не конец. Наши могут вернуться и с ним