Кирилл Бажин: «Хочу, чтобы в Златоусте был чемпионат России в следующем году. Теперь он будет для меня домашним стадионом»
Биатлонист Кирилл Бажин заявил, что теперь считает арену в Златоусте домашней.
7–9 марта в Златоусте проходил чемпионат России, где Бажин стал бронзовым призером в гонке преследования.
«Я хотел бы поблагодарить весь Златоуст. Я повторюсь, он теперь для меня будет домашним стадионом, вся эта атмосфера. Потому что, когда все идут в подъем, все кричат мое имя и фамилию.
Я хочу, чтобы в Златоусте в следующем году был чемпионат России. Хочу обратиться к Виктору Викторовичу Майгурову, чтобы он это сделал, чтобы здесь был зимний чемпионат России в следующем году», – сказал Бажин.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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