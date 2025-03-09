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Кирилл Бажин: «Хочу, чтобы в Златоусте был чемпионат России в следующем году. Теперь он будет для меня домашним стадионом»

Биатлонист Кирилл Бажин заявил, что теперь считает арену в Златоусте домашней.

7–9 марта в Златоусте проходил чемпионат России, где Бажин стал бронзовым призером в гонке преследования.

«Я хотел бы поблагодарить весь Златоуст. Я повторюсь, он теперь для меня будет домашним стадионом, вся эта атмосфера. Потому что, когда все идут в подъем, все кричат мое имя и фамилию.

Я хочу, чтобы в Златоусте в следующем году был чемпионат России. Хочу обратиться к Виктору Викторовичу Майгурову, чтобы он это сделал, чтобы здесь был зимний чемпионат России в следующем году», – сказал Бажин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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Кирилл Бажин
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