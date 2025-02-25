Майгуров о призыве МОК допустить россиян: «Прекрасная новость. Мы нацеливаемся на Олимпийские игры, будем продолжать работу»

Виктор Майгуров назвал прекрасной новость о призыве МОК допустить россиян.

По информации шведского издания SVT, Международный олимпийский комитет (МОК) призывает зимние федерации, в частности по биатлону (IBU) и лыжному спорту (FIS), допустить российских спортсменов до квалификации на Игры-2026.

«Это прекрасная новость. IBU является членом МОК, в любом случае это предложение будет рассмотрено исполкомом и будет принято то или иное решение. Прямых сигналов о возвращении не было, но видя тенденцию в других видах спорта, была надежда, что и наша федерация не может не обратить на это внимание.

Мы продолжали подготовку к главному старту – Олимпийским играм – на протяжении всего времени, в течение которого были отстранены. Мы на это нацеливаемся, так что будем продолжать работу. Сделаем все, что от нас потребуется», – сказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Майгуров .

Российские биатлонисты и лыжники отстранены от международных стартов с марта 2022 года. Зимняя Олимпиада пройдет в 2026 году в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

МОК призывает федерации зимних видов допустить россиян и белорусов до квалификации к Олимпиаде-2026 (SVT)