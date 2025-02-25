Губерниев о диалоге СБР с IBU: «Надо не надежду выказывать, а делать реальные шаги. Может, еще раз постучаться в эти ворота, еще одно письмецо отправить»
– Виктор Майгуров выразил надежду, что идут сдвиги в мировой политике, а потому возвращение на международные старты – реальность в ближайшей перспективе.
– Надо не надежду выказывать, а делать реальные шаги. Виктор Викторович сказал бы: «Я вчера отправил письмо Олле Далину». Я, например, знаю, о чем общается с Далином Михаил Дегтярев и как они общаются. Есть вопросы общения. Не все могу сказать и даже почти ничего не могу сказать, но то, что мы на связи, – это факт, в том числе с теми людьми, которые будут выдвигаться на пост руководителя Международного олимпийского комитета (МОК).
Когда многолетний первый президент говорит о том, что он послал поздравления с Новым годом в декабре, а сейчас уже февраль, я не понимаю почему. Может, надо еще раз постучаться в эти ворота и попробовать еще одно письмецо отправить. Может быть, как-то еще написать. Для меня это загадка, – сказал спортивный комментатор Губерниев.
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