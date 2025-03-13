Симон одержала 15-ю победу в карьере, у Ханны Оберг – 35-й подиум, у Пройс – 28-й

Французская биатлонистка Жюлия Симон одержала 15-ю победу в карьере.

Сегодня Симон выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Поклюке. Всего у нее 39 подиумов (15-12-12).

Второе место заняла шведка Ханна Оберг . На ее счету 35 подиумов (11-13-11).

Третьей стала представительница Германии Франциска Пройс. Она поднялась на пьедестал в 28-й раз в карьере (4-14-10).