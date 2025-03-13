Кубок мира. Индивидуальная гонка. Лиен была быстрейшей на лыжне, Лампич проиграла 10 секунд, Симон – лучшая по скорострельности
Кубок мира по биатлону-2024/25
8-й этап
Поклюка, Словения
Женщины, короткая индивидуальная гонка
Лыжный ход
1. Ида Лиен (Норвегия) – 33.57,9
2. Осеан Мишлон (Франция) – 3,6
3. Анамария Лампич (Словения) – 9,9
4. Лу Жанмонно (Франция) – 17,6
5. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 25,1
6. Ханна Оберг (Швеция) – 39,4
7. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 46,0
8. Жанна Ришар (Франция) – 47,0
9. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 50,9
10. Жюлия Симон (Франция) – 55,9
11. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.06,6
12. Франциска Пройс (Германия) – 1.16,3
Скорострельность
1. Жюлия Симон (Франция) – 1.30,4 (0)
2. Алла Гиленко (Молдова) – 1.35,0 (3)
3. Ханна Оберг (Швеция) – 1.41,8 (1)
4. Эми Басерга (Швейцария) – 1.41,9 (2)
5. Йоханна Пуфф (Германия) – 1.44,0 (2)
6. Аита Гаспарин (Швейцария) – 1.44,9 (3)
7. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 1.47,0 (2)...
17. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 1.52,3 (2)...
21. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 1.54,5 (1)
22. Франциска Пройс (Германия) – 1.54,6 (0)...
41. Осеан Мишлон (Франция) – 2.02,1 (2)
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