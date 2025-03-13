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Кубок мира. Индивидуальная гонка. Лиен была быстрейшей на лыжне, Лампич проиграла 10 секунд, Симон – лучшая по скорострельности

Лиен показала лучший лыжный ход в индивидуальной гонке на Кубке мира в Поклюке.

Кубок мира по биатлону-2024/25

8-й этап

Поклюка, Словения

Женщины, короткая индивидуальная гонка

Лыжный ход

1. Ида Лиен (Норвегия) – 33.57,9

2. Осеан Мишлон (Франция) – 3,6

3. Анамария Лампич (Словения) – 9,9

4. Лу Жанмонно (Франция) – 17,6

5. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 25,1

6. Ханна Оберг (Швеция) – 39,4

7. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 46,0

8. Жанна Ришар (Франция) – 47,0

9. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 50,9

10. Жюлия Симон (Франция) – 55,9

11. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.06,6

12. Франциска Пройс (Германия) – 1.16,3 

Скорострельность

1. Жюлия Симон (Франция) – 1.30,4 (0)

2. Алла Гиленко (Молдова) – 1.35,0 (3)

3. Ханна Оберг (Швеция) – 1.41,8 (1)

4. Эми Басерга (Швейцария) – 1.41,9 (2)

5. Йоханна Пуфф (Германия) – 1.44,0 (2)

6. Аита Гаспарин (Швейцария) – 1.44,9 (3)

7. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 1.47,0 (2)...

17. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 1.52,3 (2)...

21. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 1.54,5 (1)

22. Франциска Пройс (Германия) – 1.54,6 (0)...

41. Осеан Мишлон (Франция) – 2.02,1 (2)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
индивидуальная гонка (жен)
logoОсеан Мишлон
logoАнамария Лампич
logoсборная Норвегии жен
logoИда Лиен
logoХанна Оберг
logoЛу Жанмонно
logoЖюлия Симон
logoсборная Германии жен
logoЛиза Тереза Хаузер
logoЭми Басерга
logoАнна-Карин Хейденберг
logoсборная Франции жен
logoЖанна Ришар
logoсборная Словении жен
logoАита Гаспарин
logoсборная Австрии жен
logoРагнхильд Фемстейневик
logoсборная Швеции жен
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Швейцарии жен
logoФранциска Пройс
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