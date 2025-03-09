Тамара Дербушева: «Иногда пыталась подойти к Казакевич, но не удалось, потому что она очень сильный соперник»
Тамара Дербушева высказалась о борьбе с Ириной Казакевич в большом масс-старте.
Казакевич одержала победу в гонке в финале Кубка России в Златоусте, Дербушева финишировала второй. Светлана Миронова заняла третье место.
«Видела Казакевич впереди. Главной задачей было не отстать. Иногда пыталась подойти к ней, но, конечно, этого не удалось, потому что она очень сильный соперник. Рада, что мы втроем заехали в призы», — сказала Дербущева.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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