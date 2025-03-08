Кубок России. Зачет гонок преследования. Сливко победила, Казакевич – 2-я, Плюснина – 3-я
Виктория Сливко выиграла зачет гонок преследования на Кубке России.
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Зачет гонок преследования
Женщины
После 4 гонок из 4
1. Виктория Сливко – 183
2. Ирина Казакевич – 156
3. Полина Плюснина – 156
4. Кристина Резцова – 156
5. Наталия Шевченко – 147
6. Тамара Дербушева – 147
7. Анастасия Халили – 140
8. Елизавета Каплина – 132
9. Владислава Гаврилова – 95
10. Светлана Миронова – 94
11. Виктория Метеля – 91
12. Анастасия Егорова – 88
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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