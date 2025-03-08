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Кубок России. Зачет гонок преследования. Сливко победила, Казакевич – 2-я, Плюснина – 3-я

Виктория Сливко выиграла зачет гонок преследования на Кубке России.

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Зачет гонок преследования

Женщины

После 4 гонок из 4

1. Виктория Сливко – 183

2. Ирина Казакевич – 156

3. Полина Плюснина – 156

4. Кристина Резцова – 156

5. Наталия Шевченко – 147

6. Тамара Дербушева – 147

7. Анастасия Халили – 140

8. Елизавета Каплина – 132

9. Владислава Гаврилова – 95

10. Светлана Миронова – 94

11. Виктория Метеля – 91

12. Анастасия Егорова – 88

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Полина Плюснина
logoАнастасия Егорова
Тамара Дербушева (Воронина)
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoСветлана Миронова
logoсборная России жен
logoИрина Казакевич
Елизавета Каплина
logoКубок России
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoКристина Резцова
logoВиктория Сливко
Виктория Метеля
Владислава Гаврилова
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