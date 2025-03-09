Ирина Казакевич: «Впервые в жизни финишировала с флагом. За все эти дни сегодня мне было легче всего»

Ирина Казакевич поделилась эмоциями после победы в большом масс-старте.

Казакевич выиграла золото в гонке в финале Кубка России в Златоусте.

«Впервые в жизни финишировала с флагом. Это прекрасное место подарило мне прекрасную победу.

За все эти дни сегодня мне было легче всего», — сказала Казакевич.