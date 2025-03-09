Ирина Казакевич: «Впервые в жизни финишировала с флагом. За все эти дни сегодня мне было легче всего»
Ирина Казакевич поделилась эмоциями после победы в большом масс-старте.
Казакевич выиграла золото в гонке в финале Кубка России в Златоусте.
«Впервые в жизни финишировала с флагом. Это прекрасное место подарило мне прекрасную победу.
За все эти дни сегодня мне было легче всего», — сказала Казакевич.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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