Мартен Фуркад выступит в лыжном марафоне в Энгадине
Мартен Фуркад пробежит лыжный марафон в швейцарском Энгадине.
Гонка на 42 км пройдет 9 марта.
Француз Фуркад – шестикратный олимпийский чемпион по биатлону. Завершил карьеру в 2020 году.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Ski Nordique
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