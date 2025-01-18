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Мартен Фуркад – Йоханнесу Бо: «Как человек ты вдохновляешь даже больше, чем как чемпион. Легенда 🐐»

Мартен Фуркад оценил решение Йоханнеса Бо завершить карьеру.

31-летний норвежец Йоханнес, который является пятикратным олимпийским чемпионом и двадцатикратным чемпионом мира по биатлону, объявил об уходе из спорта по окончании текущего сезона. Он объяснил это желанием уделить больше времени семье.

«Это решение показывает, что как человек ты вдохновляешь даже больше, чем чемпион. Легенда 🐐», – написал пятикратный олимпийский чемпион француз Фуркад под постом Йоханнеса в соцсети.

Эмодзи козла ассоциируется с аббревиатурой GOAT (Greatest of all time – «величайший на все времена»).

Йоханнес Бо объявил об уходе сквозь слезы – за год до Олимпиады и в погоне за рекордом. Что?!

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Йоханнеса Бо
logoсборная Франции
logoМартен Фуркад
logoсборная Норвегии
logoЙоханнес Бо
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