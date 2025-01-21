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Мартен Фуркад: «Всегда с уважением относился к Йоханнесу Бо. Горжусь, что участвовал в гонках вместе с ним и смог доставить некоторые проблемы»

Мартен Фуркад рассказал, что относится к Йоханнесу Бо с большим уважением.

Норвежский биатлонист ранее объявил, что завершит карьеру после этого сезона и не будет участвовать в Олимпиаде-2026.

«Йоханнес – единственный соперник на лыжне, с которым у меня никогда не было двойственных отношений. Даже когда мы напряженно соревновались, всегда были только уважение и привязанность.

Это человек, который мне очень нравится, я разделяю его взгляды и ценности. Он действительно хороший парень. Было много посланий от Йоханнеса в важные для меня моменты, я ценю его внимание. 

Я всегда с большим уважением относился к Йоханнесу и вдохновлялся им как спортсменом. То, что он сделал за последние пять лет, очень впечатляет. Горжусь, что участвовал в гонках вместе с ним и смог доставить ему некоторые проблемы в свое время», – сказал пятикратный олимпийский чемпион.

Уход Йоханнеса Бо – очень странный. Я не верю его объяснениям

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Ski-Nordique
logoсборная Франции
logoМартен Фуркад
logoсборная Норвегии
logoЙоханнес Бо
logoКубок мира по биатлону
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