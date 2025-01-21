Мартен Фуркад: «Всегда с уважением относился к Йоханнесу Бо. Горжусь, что участвовал в гонках вместе с ним и смог доставить некоторые проблемы»
Норвежский биатлонист ранее объявил, что завершит карьеру после этого сезона и не будет участвовать в Олимпиаде-2026.
«Йоханнес – единственный соперник на лыжне, с которым у меня никогда не было двойственных отношений. Даже когда мы напряженно соревновались, всегда были только уважение и привязанность.
Это человек, который мне очень нравится, я разделяю его взгляды и ценности. Он действительно хороший парень. Было много посланий от Йоханнеса в важные для меня моменты, я ценю его внимание.
Я всегда с большим уважением относился к Йоханнесу и вдохновлялся им как спортсменом. То, что он сделал за последние пять лет, очень впечатляет. Горжусь, что участвовал в гонках вместе с ним и смог доставить ему некоторые проблемы в свое время», – сказал пятикратный олимпийский чемпион.
Уход Йоханнеса Бо – очень странный. Я не верю его объяснениям
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий