Мартен Фуркад об завершении карьеры Йоханнеса Бо: «Зная о его чувствах к семье, я удивлен гораздо меньше. Это мужественное решение»

Мартен Фуркад высказался о завершении карьеры Йоханнеса Бо.

– Это удивительно – казалось, что все предрешено, и он завершит карьеру после Олимпийских игр 2026 года. Но, зная о его чувствах к семье, я удивлен гораздо меньше.

Мне тоже в свое время пришлось спросить себя: «В чем смысл еще одного года? Что я еще могу выиграть, чтобы получить больше?». Йоханнес выиграл все, и я не думаю, что он был в бешеной погоне за рекордами. Это мужественное решение, которое делает ему честь.

– Вы когда-нибудь говорили с ним об этом?

– Он не звонил мне, чтобы поговорить об этом, но мы обсуждали мое завершение карьеры. Цель была та же – вернуться к нормальному графику и иметь возможность сбросить чрезвычайно сильное давление.

Немногие спортсмены когда-либо переживали то, что пережил Йоханнес за последние десять лет. То давление, которое он испытывал, те инвестиции, которые он вложил... Только объединив все это, вы можете поставить себя на его место. Тех, кто испытал подобное, не так много, – сказал пятикратный олимпийский чемпион.

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