Даниил Серохвостов: «Не думаю, что я соответствую Кубку мира. Там с двумя промахами можно не попасть в пасьют»

Биатлонист Даниил Серохвостов не считает, что он соответствует уровню Кубка мира.

Серохвостов выиграл спринт в финале Кубка России в Златоусте, допустив два промаха.

– Согласны, что только вы соответствуете международному уровню?

– Было тяжело, давно не стартовал. Не думаю, что я соответствую Кубку мира. Все‑таки с двумя промахами на стойке можно не попасть в пасьют на Кубке мира, – сказал Серохвостов.