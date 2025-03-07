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Даниил Серохвостов: «Не думаю, что я соответствую Кубку мира. Там с двумя промахами можно не попасть в пасьют»

Биатлонист Даниил Серохвостов не считает, что он соответствует уровню Кубка мира.

Серохвостов выиграл спринт в финале Кубка России в Златоусте, допустив два промаха.

– Согласны, что только вы соответствуете международному уровню?

– Было тяжело, давно не стартовал. Не думаю, что я соответствую Кубку мира. Все‑таки с двумя промахами на стойке можно не попасть в пасьют на Кубке мира, – сказал Серохвостов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoКубок России
logoДаниил Серохвостов
logoсборная России
logoКубок мира по биатлону
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