Даниил Серохвостов: «Не думаю, что я соответствую Кубку мира. Там с двумя промахами можно не попасть в пасьют»
Биатлонист Даниил Серохвостов не считает, что он соответствует уровню Кубка мира.
Серохвостов выиграл спринт в финале Кубка России в Златоусте, допустив два промаха.
– Согласны, что только вы соответствуете международному уровню?
– Было тяжело, давно не стартовал. Не думаю, что я соответствую Кубку мира. Все‑таки с двумя промахами на стойке можно не попасть в пасьют на Кубке мира, – сказал Серохвостов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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