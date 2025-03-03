Халили о Серохвостове: «В декабре он был очень силен, и если бы он так же выступал на Кубке мира, это 100% была бы борьба за высокие позиции»

Карим Халили считает, что на Кубке мира мог успешно выступить Даниил Серохвостов.

С марта 2022 года россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

– Сейчас Даниил не выступал уже больше месяца, и сложно оценить, в каком состоянии он находится. Да, в декабре он был очень силен, и, конечно, если бы он так же выступал на Кубке мира, это 100% была бы борьба за высокие позиции.

Что касается текущего периода, сложно что-то сказать, на самом деле, потому что он не выступал довольно давно, пропускал очень много гонок. Если бы он выступал на Кубке мира, у него бы такой возможности не было, график был бы более напряженным, поэтому сравнивать эти ситуации, наверное, не совсем корректно

– По вашему мнению, Серохвостов в этом сезоне, опять же, учитывая его выступления в декабре, и Серохвостов сезоном ранее – это два разных спортсмена?

– В этом сезоне он явно был сильнее. Просто человек, наверное, более дисциплинированно подходил к тренировкам, как-то, как мне кажется, больше погружался в процесс, и, думаю, даже только за счет этого он неплохо прибавил, – сказал бронзовый призер Олимпийских игр в эстафете Халили .