Халили о Серохвостове: «В декабре он был очень силен, и если бы он так же выступал на Кубке мира, это 100% была бы борьба за высокие позиции»
С марта 2022 года россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
– Сейчас Даниил не выступал уже больше месяца, и сложно оценить, в каком состоянии он находится. Да, в декабре он был очень силен, и, конечно, если бы он так же выступал на Кубке мира, это 100% была бы борьба за высокие позиции.
Что касается текущего периода, сложно что-то сказать, на самом деле, потому что он не выступал довольно давно, пропускал очень много гонок. Если бы он выступал на Кубке мира, у него бы такой возможности не было, график был бы более напряженным, поэтому сравнивать эти ситуации, наверное, не совсем корректно
– По вашему мнению, Серохвостов в этом сезоне, опять же, учитывая его выступления в декабре, и Серохвостов сезоном ранее – это два разных спортсмена?
– В этом сезоне он явно был сильнее. Просто человек, наверное, более дисциплинированно подходил к тренировкам, как-то, как мне кажется, больше погружался в процесс, и, думаю, даже только за счет этого он неплохо прибавил, – сказал бронзовый призер Олимпийских игр в эстафете Халили.
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