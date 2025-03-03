  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Халили о Серохвостове: «В декабре он был очень силен, и если бы он так же выступал на Кубке мира, это 100% была бы борьба за высокие позиции»
3

Халили о Серохвостове: «В декабре он был очень силен, и если бы он так же выступал на Кубке мира, это 100% была бы борьба за высокие позиции»

Карим Халили считает, что на Кубке мира мог успешно выступить Даниил Серохвостов.

С марта 2022 года россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

– Сейчас Даниил не выступал уже больше месяца, и сложно оценить, в каком состоянии он находится. Да, в декабре он был очень силен, и, конечно, если бы он так же выступал на Кубке мира, это 100% была бы борьба за высокие позиции.

Что касается текущего периода, сложно что-то сказать, на самом деле, потому что он не выступал довольно давно, пропускал очень много гонок. Если бы он выступал на Кубке мира, у него бы такой возможности не было, график был бы более напряженным, поэтому сравнивать эти ситуации, наверное, не совсем корректно

– По вашему мнению, Серохвостов в этом сезоне, опять же, учитывая его выступления в декабре, и Серохвостов сезоном ранее – это два разных спортсмена?

– В этом сезоне он явно был сильнее. Просто человек, наверное, более дисциплинированно подходил к тренировкам, как-то, как мне кажется, больше погружался в процесс, и, думаю, даже только за счет этого он неплохо прибавил, – сказал бронзовый призер Олимпийских игр в эстафете Халили.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
logoсборная России
logoДаниил Серохвостов
logoКубок мира по биатлону
logoКарим Халили
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Губерниев о Серохвостове: «Единственный человек, который на Кубке или чемпионате мира мог бы выступать нормально от мужской сборной России, если бы был здоров»
2123 февраля, 15:18
Каминский о претендентах на Кубок мира в случае допуска: «Серохвостов, Латыпов, Логинов, Бажин. Халили стартовал мало, но можно и его»
1221 декабря 2024, 13:33
Губерниев о Кубке мира: «Серохвостов в нынешней форме мог бы быть если не в тройке, то в пятерке точно. Он слишком хорош»
87 декабря 2024, 13:58
Главные новости
Расписание седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место
вчера, 20:59
Первенство России среди юниоров. Команда Метели выиграла смешанную эстафету, команда Коновалова – 2-я, команда Кульгускина – 3-я
вчера, 20:46
Симон, Брезаз-Буше, Жанмонно, Перро, Фийон-Майе, Жаклен в состав сборной Франции на этап Кубка мира в Нове-Место
вчера, 20:10
Шоу-гонка в Стокгольме. Минккинен и Сеппяля победили, Ханна Оберг и Понсилуома – 2-е, Тандревольд и Йоханнес Бо – 7-е
1вчера, 19:39
Чемпионат мира среди юниоров. Андерссон и Калкенберг победили в больших масс-стартах, Бонду и Клеметтинен – 2-е
5вчера, 16:34
Чемпионат мира среди юношей. Роге и Карлье выиграли большие масс-старты, Зигмунд и Флавио Ги – 2-е
5вчера, 14:15
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2024/25: финал Кубка России пройдет в Златоусте в марте
48вчера, 06:11
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2024/25
47вчера, 06:11
Доротея Вирер посетила Неделю моды в Милане
22 марта, 23:50Фото
Халили об уходе Йоханнеса Бо: «Понять могут только Бьорндален и Фуркад, которые приближены к нему по титулам. Остальные, думаю, понятия не имеют, как рассуждать, что ему лучше, что хуже»
32 марта, 23:06
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание седьмого этапа Кубка IBU в Отепя
вчера, 21:05
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
6вчера, 06:11
Чемпионат мира среди юношей и юниоров. Норвегия и Германия победили в смешанных эстафетах
11 марта, 17:30
Чемпионат мира среди юниоров. Герхардсен и Энаф выиграли индивидуальные гонки
27 февраля, 20:42
Первенство России. Федченко и Стребко одержали победы в индивидуальных гонках
27 февраля, 20:04
Кубок Содружества. Общий зачет (жен). Сливко продолжает лидировать, Наталия Шевченко – 2-я, Смольская – 3-я
2423 февраля, 20:48
Кубок Содружества. Общий зачет. Смольский продолжает лидировать, Халили – 2-й, Латыпов – 3-й
2823 февраля, 20:45
Кубок наций. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
422 февраля, 16:08
Кубок наций (жен). Франция лидирует, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
522 февраля, 15:46
Шашилов о Казакевич: «Для спортсмена сложнее справиться с успехом, нежели с неудачей. Она свой ноль должна через себя пропустить»
20 февраля, 13:18