Кубок России. Зачет спринтов. Бажин победил, Латыпов уступил 1 очко, Серохвостов – 3-й
Кирилл Бажин выиграл зачет спринтов на Кубке России по биатлону.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25
Зачет спринтов
Мужчины
После 6 гонок из 6
1. Кирилл Бажин – 240
2. Эдуард Латыпов – 239
3. Даниил Серохвостов – 228
4. Антон Бабиков – 210
5. Александр Поварницын – 180
6. Рустам Каюмов – 171
7. Александр Логинов – 167
8. Карим Халили – 163
9. Евгений Сидоров – 160
10. Кирилл Стрельцов – 155
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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