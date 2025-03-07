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Кубок России. Зачет спринтов. Бажин победил, Латыпов уступил 1 очко, Серохвостов – 3-й

Кирилл Бажин выиграл зачет спринтов на Кубке России по биатлону.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25

Зачет спринтов

Мужчины

После 6 гонок из 6

1. Кирилл Бажин – 240

2. Эдуард Латыпов – 239

3. Даниил Серохвостов – 228

4. Антон Бабиков – 210

5. Александр Поварницын – 180

6. Рустам Каюмов – 171

7. Александр Логинов – 167

8. Карим Халили – 163

9. Евгений Сидоров – 160

10. Кирилл Стрельцов – 155

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoКубок России
logoсборная России
спринт
logoЭдуард Латыпов
logoКарим Халили
logoАлександр Поварницын
Кирилл Бажин
Евгений Сидоров
Рустам Каюмов
logoАлександр Логинов
logoАнтон Бабиков
logoКирилл Стрельцов
logoДаниил Серохвостов
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