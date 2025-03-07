Наталия Шевченко пропустит спринт и преследование в финале Кубка России.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Причины пропуска гонки спортсменкой не уточняются.

Шевченко с 526 очками лидирует в общем зачете Кубка России. Финал кубка России в Челябинской области проходит с 7 по 9 марта.