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Наталия Шевченко пропустит спринт и преследование в финале Кубка России

Наталия Шевченко пропустит спринт и преследование в финале Кубка России.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Причины пропуска гонки спортсменкой не уточняются.

Шевченко с 526 очками лидирует в общем зачете Кубка России. Финал кубка России в Челябинской области проходит с 7 по 9 марта.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
logoКубок России
logoсборная России жен
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoМихаил Шашилов
logoАнастасия Шевченко
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