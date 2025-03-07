Наталия Шевченко пропустит спринт и преследование в финале Кубка России
Наталия Шевченко пропустит спринт и преследование в финале Кубка России.
Об этом сообщает «Матч ТВ».
Причины пропуска гонки спортсменкой не уточняются.
Шевченко с 526 очками лидирует в общем зачете Кубка России. Финал кубка России в Челябинской области проходит с 7 по 9 марта.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
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