Наталия Шевченко: «Главной соперницей считаю Вику Сливко. Она из всех девчонок самая стабильная и живучая»
– Многие спортсмены и тренеры жалуются на плотный календарь в этом сезоне. Вас устраивает количество гонок или чувствуете необходимость что-то пропускать?
– В этом сезоне очень много гонок, но сейчас во второй половине стало полегче. В начале сезона до января все было максимально плотно. В конце декабря силы уже были на исходе. Не только физически, но и морально уже очень устаешь. С другой стороны, понимаешь, что на Кубке мира соревнуются каждую неделю, и мы должны к этому готовиться.
Кто-то пропускает гонки, но я хочу побороться в общем зачете Кубка России, рейтинга СБР и Кубка Содружества. Хочу показать себя везде, а потому должна бежать все личные гонки. Я пропустила в Ханты-Мансийске эстафетные гонки, но это было не по моему желанию, а по здоровью.
– Кого вы считаете своей главной и самой принципиальной соперницей?
– Вику Сливко. Она из всех девчонок самая стабильная и живучая. Она может пройти ровно весь сезон, что доказывает уже несколько лет подряд. Она всегда борется за топ-6 и топ-3, показывает хорошие результаты. Второй год мы с ней боремся ноздря в ноздрю в общем зачете, – сказала чемпионка России, Спартакиады и Кубка сильнейших Шевченко.
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