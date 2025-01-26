Наталия Шевченко: «Сегодняшние четыре ноля придают уверенности в себе. На последнем рубеже всю трясло изнутри, так сильно хотела стрельнуть»

Наталия Шевченко заявила, что довольна своей стрельбой на Кубке России.

Сегодня биатлонистка выиграла большой масс-старт на этапе в Демино, не допустив промахом. Второе место заняла Виктория Сливко (+32,3 секунды), третье – Кристина Резцова (+53,5).

– Я очень счастлива, спасибо всем большое. У меня плохо складывались последние гонки. Сегодняшние четыре ноля придают уверенности в себе.

Думала, что самочувствие не самое хорошее. Надо было чисто стрелять. На последнем рубеже всю трясло изнутри. Так сильно хотела стрельнуть эти четыре ноля. Но я благодарна всем за поддержку, особенно моим болельщикам, они очень поддерживали меня, и всё получилось.

Последний круг я сначала работала на максимум, потом мне сказали, что есть большое отставание, и уже получала удовольствие.

– Какого это бежать одной и думать, что вот‑вот спокойно финишируешь?

– Финишировать в борьбе тоже интересно, но с большим преимуществом еще более интересно. Я кайфанула на последнем круге от того, что стрельнула четыре ноля, а также от понимания, что выиграю и что все так классно получилось, – сказала Шевченко .