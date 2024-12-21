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Каминский о претендентах на Кубок мира в случае допуска: «Серохвостов, Латыпов, Логинов, Бажин. Халили стартовал мало, но можно и его»

Юрий Каминский назвал претендентов на участие в Кубке мира в случае допуска россиян.

– Серохвостов, Латыпов, Логинов, Бажин. Халили стартовал мало, но по решению тренерского совета можем и его. Поршнев еще есть. Но последние старты он послабее был. Каюмов достаточно хороший уровень показал. Поварницын тоже.

– Эстафета какая?

– Пять человек есть. Хотел бы, чтобы Бажин начинал, потому что стреляет быстро и точно. Второй – Латыпов или Серохвостов. Но поставил бы Латыпова. Он не до конца разобрался со стрельбой.

Потом Логинов и на последний этап – Серохвостов. Но по Логинову и Бажину есть оговорки некоторые, – сказал тренер сборной России в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» на «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
Кирилл Бажин
logoНикита Поршнев
Рустам Каюмов
logoЮрий Каминский
logoАлександр Поварницын
logoКарим Халили
logoДаниил Серохвостов
logoЭдуард Латыпов
logoАлександр Логинов
logoсборная России
logoКубок мира по биатлону
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