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Губерниев о Кубке мира: «Серохвостов в нынешней форме мог бы быть если не в тройке, то в пятерке точно. Он слишком хорош»

Губерниев считает, что биатлонист Серохвостов может войти в топ-5 на Кубке мира.

Сегодня Даниил Серохвостов выиграл гонку преследования на этапе Альфа-Банк Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Серохвостов в его нынешней форме мог бы быть если не в тройке, то в пятерке точно. Он слишком хорош. Здесь возникает вопрос, что каждый спортсмен должен найти своего тренера. Мы видим, что Юрий Каминский, который вдохнул жизнь в Латыпова, со страшной силой ее вдохнул еще и в Серохвостова. Чего он от Каминского бегал, не очень понятно.

Если говорить о других наших биатлонистах, то на хорошем уровне наверняка высоко боролись бы Латыпов с Халили, другие ребята плюс-минус были бы в топ-20. Хотя на самом деле сложно сравнивать, потому что мы во многих компонентах уже третий год проигрываем. Все это умозрительно. Смольский, конечно, если говорить о белорусах, тоже уже давно человек уровня элиты Кубка мира.

Радует то, что в нашем биатлоне чумовая конкуренция как у девчонок, так и у парней. Серохвостов 2.0 вернулся, у девчонок много хорошей молодежи. Биатлон по-прежнему очень популярен в России. Наш оператор Ваня Попов говорит мне, что биатлон стал гораздо интереснее. Представляете, какой это кайф для всех. Слава богу, что биатлонисты не теряют мотивацию, а мы это все показываем», – сказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Он и на Кубке мира всех порвал бы». Серохвостов доминирует и празднует в стиле Фуркада

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoДмитрий Губерниев
logoДаниил Серохвостов
logoЭдуард Латыпов
logoсборная России жен
logoЮрий Каминский
logoсборная России
Антон Смольский
logoКарим Халили
logoКубок мира по биатлону
сборная Беларуси
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