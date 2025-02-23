  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Губерниев о Серохвостове: «Единственный человек, который на Кубке или чемпионате мира мог бы выступать нормально от мужской сборной России, если бы был здоров»
15

Губерниев о Серохвостове: «Единственный человек, который на Кубке или чемпионате мира мог бы выступать нормально от мужской сборной России, если бы был здоров»

Дмитрий Губерниев назвал российского биатлониста, который мог бы выступить на ЧМ.

«Единственный человек, который на кубке или чемпионате мира мог бы выступать нормально, от мужской сборной России – [Даниил] Серохвостов, если бы он был здоров. К сожалению, Латыпов регрессирует, Корнев не тянет, остальные сборники у [Юрия] Каминского не тянут, подготовка пошла насмарку», – сказал спортивный комментатор Губерниев.

Губерниев раскритиковал результаты россиян на Кубке сильнейших, который завершился в Раубичах 23 февраля.

«Мужская команда – никакая. Они не справились ни с чем, у них серьезные проблемы. Кроме [Карима] Халили, который готовится с резервом основная сборная выглядела блекло. Серохвостова в масс-старт пускать не хотели, он заболел, к радости организаторов, наверное.

У женщин ситуация другая, собрали комплект медалей, Наташа Шевченко молодец, и [Анастасия] Халили боролась, [Ирина] Казакевич в индивидуальной гонке первый раз за два года победила, [Михаил] Шашилов молодец. С другой стороны, мы можем увидеть только одну спортсменку, которая могла бы в элите выступить – Наташа Шевченко.

По всем остальным показателям мы мировому уровню проигрываем, проигрываем, увы, прилично. Женщины – в меньшей степени, мужчины – в большей», – сказал Губерниев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoсборная России
logoДаниил Серохвостов
Александр Корнев
logoИрина Казакевич
logoЮрий Каминский
logoЧемпионат мира по биатлону
logoМихаил Шашилов
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoКубок мира по биатлону
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoКарим Халили
logoсборная России жен
logoДмитрий Губерниев
logoЭдуард Латыпов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Серохвостов о выступлении на Кубке сильнейших: «Надеюсь, камеры не снимали мою задницу, а то я обосрался»
32вчера, 20:38
Александр Тихонов: «Мы должны доминировать и в политике, и в экономике, и в спорте. Думаю, скоро всех наших спортсменов начнут допускать»
52вчера, 18:53
Киркеэйде о бронзе в масс-старте: «Сегодня все прошло здорово. Я чуть нервничала, но не так сильно, как вчера в эстафете»
1вчера, 18:42
Йоханнес Бо о победах на ЧМ: «Я буду скучать. Сегодня я мог взять максимум серебро, на золото вообще не претендовал»
16вчера, 18:07
Стурла Лагрейд: «Стремсхайм сегодня невероятно силен. Он заслуженный чемпион мира»
1вчера, 17:16
Мишлон о серебре масс-старта: «Это вишенка на торте. Я немного реабилитировалась за начало чемпионата»
1вчера, 16:51
Стремсхайм о победе на ЧМ: «На первых кругах я берег силы – план сработал идеально. В конце я знал, что рядом Йоханнес Бо, поэтому не стал доводить до спринта»
6вчера, 16:40
Чемпионат мира по биатлону-2025. Франция выиграла медальный зачет с 6 золотыми медалями, Норвегия – 2-я, Германия – 3-я
25вчера, 16:26
Стремсхайм выиграл первое личное золото ЧМ, у Лагрейда – 14-я медаль, у Йоханеса Бо – 43-я
2вчера, 16:14
Чемпионат мира по биатлону-2025. Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход в масс-старте, Понсилуома уступил 24 секунды, у Стремсхайма – лучшая скорострельность
вчера, 16:03
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Содружества. Общий зачет (жен). Сливко продолжает лидировать, Наталия Шевченко – 2-я, Смольская – 3-я
24вчера, 20:48
Кубок Содружества. Общий зачет. Смольский продолжает лидировать, Халили – 2-й, Латыпов – 3-й
28вчера, 20:45
Кубок наций. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
422 февраля, 16:08
Кубок наций (жен). Франция лидирует, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
522 февраля, 15:46
Шашилов о Казакевич: «Для спортсмена сложнее справиться с успехом, нежели с неудачей. Она свой ноль должна через себя пропустить»
20 февраля, 13:18
Депутат Свищев о главе норвежского антидопинга: «Удивительно, что он не знает простых вещей. Либо не понимает, что говорит. Тогда ему нужно срочно обратиться к врачу»
518 февраля, 20:06
Шашилов о биатлонистках: «Когда они бегали в линзах, это была катастрофа – мешал свет, были блики. Сейчас все в порядке, но нужно время, чтобы перестроиться на искусственное освещение»
18 февраля, 07:16
Савелий Коновалов о серебре в спринте на Кубке сильнейших: «Как удалось обыграть всю взрослую сборную России? Случайность, наверное»
15 февраля, 16:25
Дарья Домрачева: «Дочки уже проявляют интерес к спорту, мы всячески их поддерживаем, стараемся вместе выбираться на лыжи»
115 февраля, 10:52
Светлана Ишмуратова: «Самое важное событие Игр в Сочи – наше первое общекомандное место. Гордость за страну, за ребят!»
128 февраля, 06:35