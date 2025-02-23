Губерниев о Серохвостове: «Единственный человек, который на Кубке или чемпионате мира мог бы выступать нормально от мужской сборной России, если бы был здоров»

Дмитрий Губерниев назвал российского биатлониста, который мог бы выступить на ЧМ.

«Единственный человек, который на кубке или чемпионате мира мог бы выступать нормально, от мужской сборной России – [Даниил] Серохвостов , если бы он был здоров. К сожалению, Латыпов регрессирует, Корнев не тянет, остальные сборники у [Юрия] Каминского не тянут, подготовка пошла насмарку», – сказал спортивный комментатор Губерниев .

Губерниев раскритиковал результаты россиян на Кубке сильнейших, который завершился в Раубичах 23 февраля.

«Мужская команда – никакая. Они не справились ни с чем, у них серьезные проблемы. Кроме [Карима] Халили, который готовится с резервом основная сборная выглядела блекло. Серохвостова в масс-старт пускать не хотели, он заболел, к радости организаторов, наверное.

У женщин ситуация другая, собрали комплект медалей, Наташа Шевченко молодец, и [Анастасия] Халили боролась, [Ирина] Казакевич в индивидуальной гонке первый раз за два года победила, [Михаил] Шашилов молодец. С другой стороны, мы можем увидеть только одну спортсменку, которая могла бы в элите выступить – Наташа Шевченко.

По всем остальным показателям мы мировому уровню проигрываем, проигрываем, увы, прилично. Женщины – в меньшей степени, мужчины – в большей», – сказал Губерниев.