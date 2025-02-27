Светлана Ишмуратова: «Даже и не знаю, радоваться уходу Баха или не стоит: придет такой же, и тогда ничего не изменится»

Ишмуратова не уверена, что на смену Баху придет лучший глава МОК.

26 февраля МОК объявил, что принял отставку Томаса Баха с поста члена организации. Выборы нового президента организации пройдут в марте 2025 года в Греции.

«Даже и не знаю, радоваться уходу Баха или не стоит: придет такой же, и тогда ничего не изменится.

Пока все спортивное сообщество не будет уважать друг друга и соблюдать идеи и принципы честной игры, равноправия, мне лично неважно, кто будет рулить Международным олимпийским комитетом», - сказала Ишмуратова.