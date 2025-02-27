Светлана Ишмуратова: «Даже и не знаю, радоваться уходу Баха или не стоит: придет такой же, и тогда ничего не изменится»
Ишмуратова не уверена, что на смену Баху придет лучший глава МОК.
26 февраля МОК объявил, что принял отставку Томаса Баха с поста члена организации. Выборы нового президента организации пройдут в марте 2025 года в Греции.
«Даже и не знаю, радоваться уходу Баха или не стоит: придет такой же, и тогда ничего не изменится.
Пока все спортивное сообщество не будет уважать друг друга и соблюдать идеи и принципы честной игры, равноправия, мне лично неважно, кто будет рулить Международным олимпийским комитетом», - сказала Ишмуратова.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
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