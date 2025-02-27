Дмитрий Губерниев: «Кое за что мы должны сказать Баху «спасибо»: его позиция не была кровожадной на Играх в Токио или в Пекине»
Дмитрий Губерниев сказал, за что благодарен Томасу Баху во главе МОК.
Накануне Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял отставку президента МОК Томаса Баха с поста члена организации. Решение вступит в силу после 23 июня 2025 года.
«Сейчас нам не надо оценивать Томаса Баха, рано жить воспоминаниями, какими б не были они, как поется в одной советской песне. Мы должны смотреть вперед, а не анализировать работу Баха. Важно, как будем выстраивать отношения с новым президентом МОК и как будем возвращаться.
Бах был зависимой фигурой от политических обстоятельств и так далее. Но кое за что мы должны сказать ему «спасибо»: его позиция не была кровожадной на Олимпийских играх в Токио или в Пекине, как бы там ни было. Посмотрим, что будет дальше», – сказал комментатор.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Матч ТВ
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