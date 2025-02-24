Ярошенко о Йоханнесе Бо: «Я понимаю людей, которые заканчивают, когда идет спад результатов. А когда ты функционально лучше, возникают вопросы»

Ярошенко объяснил, почему завершение карьеры Бо вызывает скептическую реакцию.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо в январе объявил, что уйдет из спорта после текущего сезона. На чемпионате мира-2025 в Ленцерхайде он завоевал три золотые медали и стал 23-кратным чемпионом мира.

«Я обсуждал эту тему с профессиональными спортсменами. Когда человек еще перед сезоном мечтает побить рекорд Олимпийских игр, а потом по его ходу устает, то это выглядит странно.

Я готов к волне хейта в свой адрес, но посудите сами: если бы человек был из Америки, с другого континента, и у него не было бы возможности по ходу сезона заезжать домой и видеть семью, то я бы еще понял спортсмена. Вспомните пару Рафаэль и Лив-Грете Пуаре, они спокойно ездили семьей, у них были няньки. А тут что? Поэтому я скептически настроен.

Я понимаю людей, которые заканчивают, когда идет спад результатов – быть вторым звезды не привыкли. А когда ты функционально лучше и заканчиваешь, то возникают вопросы», – сказал двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко .