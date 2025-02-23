Стурла Лагрейд: «Стремсхайм сегодня невероятно силен. Он заслуженный чемпион мира»

Стурла Лагрейд назвал заслуженной победу Эндре Стремсхайма на чемпионате мира.

Сегодня норвежские биатлонисты заняли весь пьедестал в масс-старте в Ленцерхайде. Стремсхайм завоевал золото, а Лагрейд на финише опередил Йоханнеса Бо.

«Для меня это многое значит. Было очень важно завоевать личную медаль – тем более что в начале чемпионата я был близок к успеху», – цитирует Лагрейда VG.

«Сегодня Эндре невероятно силен. Он закрыл 19 мишеней, действовал рассудительно. Он заслуженный чемпион мира», – приводит слова Лагрейда NRK.