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Йоханнес Бо о победах на ЧМ: «Я буду скучать. Сегодня я мог взять максимум серебро, на золото вообще не претендовал»

Йоханнес Бо заявил, что будет скучать по выступлениям на чемпионате мира.

Сегодня норвежский биатлонист завоевал бронзу в масс-старте в Ленцерхайде. Весь пьедестал заняли его соотечественники: у Эндре Стремсхайма – золото, у Стурлы Лагрейда – серебро.

«Он (Стремсхайм) суперспортсмен, обладающий экстракачествами. И сегодня он показал это при полных трибунах. Никто в мире не смог его превзойти. Достойный чемпион мира.

Сегодня я мог бы взять максимум серебро. На золото я вообще не претендовал», – сказал Йоханнес.

Сам он ранее завоевал 23-е золото чемпионатов мира, что является рекордом.

«Я буду скучать по этому», – отметил Йоханнес, который планирует завершить карьеру по окончании сезона.

Йоханнес Бо объявил об уходе сквозь слезы – за год до Олимпиады и в погоне за рекордом. Что?!

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: NRK
logoЙоханнес Бо
Ленцерхайде
logoсборная Норвегии
logoЧемпионат мира по биатлону
logoЭндре Стремсхайм
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