«Мне нужно на что-то жить летом, когда я стану безработным». Братья Бо рассказали, как потратят призовые с ЧМ-2025

Биатлонист Йоханнес Бо заработал 84 тысячи евро на чемпионате мира-2025.

Бо завоевал три золота, серебро и бронзу. Его призовые составили 980 тысяч норвежских крон (около 84 тысяч евро).

– Ты собираешься что-то купить жене?

– Да. Наверное, так и стоит поступить.

– А что именно?

– Это остается в тайне. Посмотрим, что я смогу найти в аэропорту, – пошутил Бо-младший.

Его брат Тарьей заработал 254 тысячи крон (почти 22 тысячи евро).

«Я собираюсь уходить. И мне нужно на что-то жить летом, когда я стану безработным», – сказал биатлонист.

Лидер Кубка мира Стурла Хольм Лагрейд сказал, что будет копить деньги на новый дом, а чемпион мира в масс-старте Эндре Стремсхайм отметил, что пока не думал, как распорядится призовыми.

Доходы норвежских биатлонистов на ЧМ-2025

Мужчины

1. Йоханнес Бо – 83 900 евро

2. Стурла Хольм Лагрейд – 49 600

3. Эндре Стремсхайм – 47 700

4. Тарьей Бо – 21 700

5. Вебьорн Сорум – 15 000

6. Мартин Ульдал – 12 300

Женщины

1. Марен Киркеэйде – 32 500

2. Ингрид Ланмарк Тандревольд – 15 700

3. Рагнхильд Фемстейневик – 15 500

4. Каролине Кноттен – 6 000