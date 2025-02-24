«Мне нужно на что-то жить летом, когда я стану безработным». Братья Бо рассказали, как потратят призовые с ЧМ-2025
Бо завоевал три золота, серебро и бронзу. Его призовые составили 980 тысяч норвежских крон (около 84 тысяч евро).
– Ты собираешься что-то купить жене?
– Да. Наверное, так и стоит поступить.
– А что именно?
– Это остается в тайне. Посмотрим, что я смогу найти в аэропорту, – пошутил Бо-младший.
Его брат Тарьей заработал 254 тысячи крон (почти 22 тысячи евро).
«Я собираюсь уходить. И мне нужно на что-то жить летом, когда я стану безработным», – сказал биатлонист.
Лидер Кубка мира Стурла Хольм Лагрейд сказал, что будет копить деньги на новый дом, а чемпион мира в масс-старте Эндре Стремсхайм отметил, что пока не думал, как распорядится призовыми.
Доходы норвежских биатлонистов на ЧМ-2025
Мужчины
1. Йоханнес Бо – 83 900 евро
2. Стурла Хольм Лагрейд – 49 600
3. Эндре Стремсхайм – 47 700
4. Тарьей Бо – 21 700
5. Вебьорн Сорум – 15 000
6. Мартин Ульдал – 12 300
Женщины
1. Марен Киркеэйде – 32 500
2. Ингрид Ланмарк Тандревольд – 15 700
3. Рагнхильд Фемстейневик – 15 500
4. Каролине Кноттен – 6 000
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