Елена Вяльбе: «Половина лыжников против возвращения россиян? Это же логично, у людей есть возможность заработать деньги. Ничего личного, зачем им конкуренты?»

Елена Вяльбе высказалась об опросе FIS про допуск россиян к соревнованиям.

Опрос комиссии спортсменов Международной федерации лыжного спорта (FIS) показал, что 48,2% участников Кубка мира считают, что российских лыжников можно допустить до соревнований, 51,8% опрошенных выступили против.

«Половина лыжников против возвращения россиян? Это же логично, у людей есть возможность заработать деньги. Ничего личного, зачем им конкуренты? Вряд ли было давление со стороны руководителей или еще кого-то. Опрос же был анонимным, никто бы не узнал, кто и какую позицию занял.

Я прекрасно понимаю спортсменов, которые раньше не попадали даже в топ-30, а сейчас могут зарабатывать какие-то деньги. Жизнь у них удалась.

Может ли что-то измениться? Мнение спортсменов на совете FIS никто учитывать не будет. Учитывая, что он состоит из представителей недружественных стран, рассчитывать на какие-то послабления даже смешно. Сейчас никто ничего рассматривать не будет, потому что сезон заканчивается.

Нужно дождаться весны, когда пройдут выборы в МОК, и смотреть, в какую сторону подует ветер. Я, например, думаю, что если бы голосовал не совет FIS, а конгресс, где присутствуют все страны, то этот вопрос мог бы решиться положительно», — сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.