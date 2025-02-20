Штрелов о последнем круге в сингл-миксте: «Невесело, когда позади бежит Йоханнес Бо, и у него такая скорость. Я запаниковал»
Юстус Штрелов рассказал о последнем круге в сингл-миксте на ЧМ.
Штрелов и Франциска Пройс, выступающие за Германию, завоевали бронзу. Победили французы Жюлия Симон и Кентен Фийон-Майе, вторыми стали норвежцы Рагнхильд Фемстейневик и Йоханнес Бо.
– Я чувствовал себя ужасно. Не очень весело, когда позади бежит Йоханнес, и у него такая высокая скорость. С этим ничего нельзя было сделать.
– О чем вы подумали после заключительной стрельбы?
– Думаю, я запаниковал. Я знал, что будет сложный последний круг. Счастлив, что оказался на подиуме, – сказал биатлонист в комментарии для NRK.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: NRK
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