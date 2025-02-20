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Чемпионат мира. Сингл-микст. Сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне, Швейцария проиграла 35 секунд, Германия – лучшая по скорострельности

Сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне в сингл-миксте на чемпионате мира.

Чемпионат мира по биатлону-2025

Ленцерхайде, Швейцария

Сингл-микст

Лыжный ход

1-й этап

1. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 6.59,4

2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1,1

3. Суви Минккинен (Финляндия) – 1,3

4. Регина Эрмитс (Эстония) – 2,6

5. Байба Бендика (Латвия) – 4,2

6. Лена Репинч (Словения) – 5,1...

10. Жюлия Симон (Франция) – 10,6...

12. Франциска Пройс (Германия) – 11,5

2-й этап 

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 5.41,7

2. Рене Цахкна (Эстония) – 6,9

3. Никлас Хартвег (Швейцария) – 7,1

4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 8,7

5. Яков Фак (Словения) – 10,8

6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 14,5

7. Юстус Штрелов (Германия) – 15,1

3-й этап 

1. Суви Минккинен (Финляндия) – 6.50,7

2. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 0,8

3. Жюлия Симон (Франция) – 6,1

4. Байба Бендика (Латвия) – 6,8

5. Лена Репинч (Словения) – 7,3

6. Доротея Вирер (Италия) – 9,3...

9. Франциска Пройс (Германия) – 11,1

4-й этап 

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 8.28,5

2. Никлас Хартвег (Швейцария) – 5,0

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 10,9

4. Яков Фак (Словения) – 18,5

5. Томмазо Джакомель (Италия) – 23,4

6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 25,6...

13. Юстус Штрелов (Германия) – 40,6

Общее время лыжного хода

1. Норвегия – 28.01,1 

2. Швейцария – 35,5

3. Словения – 40,9

4. Швеция – 42,2

5. Финляндия – 55,5

6. Франция – 56,0...

11. Германия – 1.17,5

Скорострельность

1. Германия – 3.13,9 (0+4)

2. Болгария – 3.33,0 (0+7)

3. Франция – 3.33,1 (0+7)

4. Украина – 3.33,7 (0+4)

5. Австрия – 3.35,0 (1+6)

6. Польша – 3.40,9 (0+4)...

19. Норвегия – 4.34,3 (0+15)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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