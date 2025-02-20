Чемпионат мира. Сингл-микст. Сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне, Швейцария проиграла 35 секунд, Германия – лучшая по скорострельности
Чемпионат мира по биатлону-2025
Ленцерхайде, Швейцария
Сингл-микст
Лыжный ход
1-й этап
1. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 6.59,4
2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1,1
3. Суви Минккинен (Финляндия) – 1,3
4. Регина Эрмитс (Эстония) – 2,6
5. Байба Бендика (Латвия) – 4,2
6. Лена Репинч (Словения) – 5,1...
10. Жюлия Симон (Франция) – 10,6...
12. Франциска Пройс (Германия) – 11,5
2-й этап
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 5.41,7
2. Рене Цахкна (Эстония) – 6,9
3. Никлас Хартвег (Швейцария) – 7,1
4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 8,7
5. Яков Фак (Словения) – 10,8
6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 14,5
7. Юстус Штрелов (Германия) – 15,1
3-й этап
1. Суви Минккинен (Финляндия) – 6.50,7
2. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 0,8
3. Жюлия Симон (Франция) – 6,1
4. Байба Бендика (Латвия) – 6,8
5. Лена Репинч (Словения) – 7,3
6. Доротея Вирер (Италия) – 9,3...
9. Франциска Пройс (Германия) – 11,1
4-й этап
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 8.28,5
2. Никлас Хартвег (Швейцария) – 5,0
3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 10,9
4. Яков Фак (Словения) – 18,5
5. Томмазо Джакомель (Италия) – 23,4
6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 25,6...
13. Юстус Штрелов (Германия) – 40,6
Общее время лыжного хода
1. Норвегия – 28.01,1
2. Швейцария – 35,5
3. Словения – 40,9
4. Швеция – 42,2
5. Финляндия – 55,5
6. Франция – 56,0...
11. Германия – 1.17,5
Скорострельность
1. Германия – 3.13,9 (0+4)
2. Болгария – 3.33,0 (0+7)
3. Франция – 3.33,1 (0+7)
4. Украина – 3.33,7 (0+4)
5. Австрия – 3.35,0 (1+6)
6. Польша – 3.40,9 (0+4)...
19. Норвегия – 4.34,3 (0+15)
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