Чемпионат мира. Сингл-микст. Сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне, Швейцария проиграла 35 секунд, Германия – лучшая по скорострельности

Сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне в сингл-миксте на чемпионате мира.

Чемпионат мира по биатлону-2025 Ленцерхайде, Швейцария Сингл-микст Лыжный ход 1-й этап 1. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 6.59,4 2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1,1 3. Суви Минккинен (Финляндия) – 1,3 4. Регина Эрмитс (Эстония) – 2,6 5. Байба Бендика (Латвия) – 4,2 6. Лена Репинч (Словения) – 5,1... 10. Жюлия Симон (Франция) – 10,6... 12. Франциска Пройс (Германия) – 11,5 2-й этап 1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 5.41,7 2. Рене Цахкна (Эстония) – 6,9 3. Никлас Хартвег (Швейцария) – 7,1 4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 8,7 5. Яков Фак (Словения) – 10,8 6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 14,5 7. Юстус Штрелов (Германия) – 15,1 3-й этап 1. Суви Минккинен (Финляндия) – 6.50,7 2. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 0,8 3. Жюлия Симон (Франция) – 6,1 4. Байба Бендика (Латвия) – 6,8 5. Лена Репинч (Словения) – 7,3 6. Доротея Вирер (Италия) – 9,3... 9. Франциска Пройс (Германия) – 11,1 4-й этап 1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 8.28,5 2. Никлас Хартвег (Швейцария) – 5,0 3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 10,9 4. Яков Фак (Словения) – 18,5 5. Томмазо Джакомель (Италия) – 23,4 6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 25,6... 13. Юстус Штрелов (Германия) – 40,6 Общее время лыжного хода 1. Норвегия – 28.01,1 2. Швейцария – 35,5 3. Словения – 40,9 4. Швеция – 42,2 5. Финляндия – 55,5 6. Франция – 56,0... 11. Германия – 1.17,5 Скорострельность 1. Германия – 3.13,9 (0+4) 2. Болгария – 3.33,0 (0+7) 3. Франция – 3.33,1 (0+7) 4. Украина – 3.33,7 (0+4) 5. Австрия – 3.35,0 (1+6) 6. Польша – 3.40,9 (0+4)... 19. Норвегия – 4.34,3 (0+15)