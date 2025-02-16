Чемпионат мира. Гонка преследования. Перро был быстрейшим на лыжне и лучшим по времени пасьюта, Понсилуома уступил 4 секунды ходом
Чемпионат мира по биатлону-2025
Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины
Гонка преследования
Лыжный ход
1. Эрик Перро (Франция) – 28.04,1
2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 4,4
3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 8,2
4. Эмильен Жаклен (Франция) – 20,0
5. Йоханнес Бо (Норвегия) – 21,9
6. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 24,3
7. Кэмпбелл Райт (США) – 28,4
8. Фабьен Клод (Франция) – 29,5
9. Томмазо Джакомель (Италия) – 34,3
10. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 37,9
11. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 39,7
Скорострельность
1. Адам Раннелс (Канада) – 1.27,9 (3)
2. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.29,3 (3)
3. Мартин Ульдал (Норвегия) – 1.32,8 (4)
4. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 1.32,9 (4)
5. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.33,4 (5)
6. Юстус Штрелов (Германия) – 1.33,8 (3)...
9. Эрик Перро (Франция) – 1.36,3 (1)...
13. Кэмпбелл Райт (США) – 1.39,3 (1)...
22. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.42,0 (2)
Чистое время пасьюта
1. Эрик Перро (Франция) – 31.36,7
2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 29,9
3. Кэмпбелл Райт (США) – 30,8
4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 37,2
5. Йоханнес Бо (Норвегия) – 50,2
6. Томмазо Джакомель (Италия) – 56,2
7. Яков Фак (Словения) – 1.01,8
8. Филипп Хорн (Германия) – 1.02,0
9. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.15,8
10. Виталий Мандзын (Украина) – 1.19,9
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