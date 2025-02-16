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Чемпионат мира. Гонка преследования. Перро был быстрейшим на лыжне и лучшим по времени пасьюта, Понсилуома уступил 4 секунды ходом

Эрик Перро показал лучший лыжный ход в пасьюте на чемпионате мира по биатлону.

Чемпионат мира по биатлону-2025

Ленцерхайде, Швейцария

Мужчины

Гонка преследования

Лыжный ход

1. Эрик Перро (Франция) – 28.04,1

2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 4,4

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 8,2

4. Эмильен Жаклен (Франция) – 20,0

5. Йоханнес Бо (Норвегия) – 21,9

6. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 24,3

7. Кэмпбелл Райт (США) – 28,4

8. Фабьен Клод (Франция) – 29,5

9. Томмазо Джакомель (Италия) – 34,3

10. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 37,9

11. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 39,7

Скорострельность

1. Адам Раннелс (Канада) – 1.27,9 (3)

2. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.29,3 (3)

3. Мартин Ульдал (Норвегия) – 1.32,8 (4)

4. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 1.32,9 (4)

5. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.33,4 (5)

6. Юстус Штрелов (Германия) – 1.33,8 (3)...

9. Эрик Перро (Франция) – 1.36,3 (1)...

13. Кэмпбелл Райт (США) – 1.39,3 (1)...

22. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.42,0 (2)

Чистое время пасьюта

1. Эрик Перро (Франция) – 31.36,7

2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 29,9

3. Кэмпбелл Райт (США) – 30,8

4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 37,2

5. Йоханнес Бо (Норвегия) – 50,2

6. Томмазо Джакомель (Италия) – 56,2

7. Яков Фак (Словения) – 1.01,8

8. Филипп Хорн (Германия) – 1.02,0

9. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.15,8

10. Виталий Мандзын (Украина) – 1.19,9

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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