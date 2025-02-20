Каминский о зарубежных сборах: «В странах НАТО мы вряд ли получим разрешение на ввоз оружия, поэтому на данный момент это нереально»

Юрий Каминский объяснил проблему российских биатлонистов с зарубежными сборами.

«Мы должны получить разрешение на ввоз оружия в ту страну, куда мы едем. Думаю, что в странах НАТО мы вряд ли его получим, поэтому на данный момент для нас это нереально.

Если бы такая возможность была, у нас в России есть достойные места не хуже, чем за границей. Я не вижу в этом большого смысла, разве что съездить куда-то в горы с учетом того, что Олимпийские игры пройдут в Альпах», – сказал тренер сборной России Каминский .

Зимняя Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо в феврале 2026 года.

«В Европу с винтовкой улететь проще, чем в российский город». Наш биатлон не возвращают из-за оружия?