Юрий Каминский: «Приняли решение отправить Кульгускина на юниорские соревнования. Ему еще рано соревноваться со взрослыми, нагрузка очень большая»
– У женщин больше молодых спортсменок представлено на подиуме. У них ниже конкуренция, девушки раньше выходят на пиковые кондиции или ваша молодежь недорабатывает?
– Известно, что женщины взрослеют быстрее и на пару лет пораньше выходят на пик, но и там нет явных лидеров по скорости. Наверное, Настя Халили посильнее, но она нестабильно стреляет. Шевченко – вторая.
Эти два лидера потенциально могут быть очень высоко, но насколько, я не готов обсуждать, потому что так пристально не слежу за женщинами на Кубке мира, как за мужчинами. Наверное, у них больше возможностей, так как нет таких трех сильных и стабильных спортсменов, о которых мы говорили ранее.
Кроме того, сейчас талантливых женщин у нас побольше среди молодежи. Совместно с тренерами резервной команды мы приняли решение отправить Леню Кульгускина на юниорские соревнования, хотя он бы и здесь не потерялся.
Был пятым, в десятке, показывал вполне достойные результаты. При плохой стрельбе соперников он мог бы занимать самые высокие места, но посчитали, что ему еще рано соревноваться со взрослыми, потому что психоэмоциональная и физическая нагрузка очень большая.
– Савелий Коновалов лучше Кульгускина подготовлен функционально и в отдельных стартах с мужчинами смотрелся очень достойно. Почему он бегает на юниорском уровне, который, как мне кажется, уже перерос?
– Не готов отвечать, потому что решение принималось его личным тренером и тренерами региона, куда его лучше отправить, – сказал тренер российских биатлонистов Юрий Каминский.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий