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Юрий Каминский: «Приняли решение отправить Кульгускина на юниорские соревнования. Ему еще рано соревноваться со взрослыми, нагрузка очень большая»

Каминский заявил, что талантливых молодых биатлонисток больше, чем биатлонистов.

– У женщин больше молодых спортсменок представлено на подиуме. У них ниже конкуренция, девушки раньше выходят на пиковые кондиции или ваша молодежь недорабатывает?

– Известно, что женщины взрослеют быстрее и на пару лет пораньше выходят на пик, но и там нет явных лидеров по скорости. Наверное, Настя Халили посильнее, но она нестабильно стреляет. Шевченко – вторая.

Эти два лидера потенциально могут быть очень высоко, но насколько, я не готов обсуждать, потому что так пристально не слежу за женщинами на Кубке мира, как за мужчинами. Наверное, у них больше возможностей, так как нет таких трех сильных и стабильных спортсменов, о которых мы говорили ранее.

Кроме того, сейчас талантливых женщин у нас побольше среди молодежи. Совместно с тренерами резервной команды мы приняли решение отправить Леню Кульгускина на юниорские соревнования, хотя он бы и здесь не потерялся.

Был пятым, в десятке, показывал вполне достойные результаты. При плохой стрельбе соперников он мог бы занимать самые высокие места, но посчитали, что ему еще рано соревноваться со взрослыми, потому что психоэмоциональная и физическая нагрузка очень большая.

– Савелий Коновалов лучше Кульгускина подготовлен функционально и в отдельных стартах с мужчинами смотрелся очень достойно. Почему он бегает на юниорском уровне, который, как мне кажется, уже перерос?

–  Не готов отвечать, потому что решение принималось его личным тренером и тренерами региона, куда его лучше отправить, – сказал тренер российских биатлонистов Юрий Каминский

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «РБ-Спорт»
logoсборная России жен
logoЮрий Каминский
Леонид Кульгускин
logoАнастасия Халили (Гореева)
Савелий Коновалов
logoсборная России
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