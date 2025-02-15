Юрий Каминский: «Надежда на допуск есть. Конечно, ребята согласятся на нейтральный статус. Такой опыт уже был»

Юрий Каминский заявил, что биатлонисты согласны выступать в нейтральном статусе.

— Есть ли в России трассы, приближенные по условиям к местам проведения будущей Олимпиады?

— Наша главная проблема, если говорить о перспективе подготовки к Олимпиаде, — это другие снежные условия. А второе — сложная логистика. Условно, нужны дополнительные средства, чтобы, например, добраться до Алтая.

Поэтому, наверное, с этой позиции какая‑нибудь трасса в Европе, приближенная к месту проведения Олимпийских игр, была бы предпочтительнее [для подготовки].

— Ребята согласятся ехать в Италию в нейтральном статусе, если будет такое условие?

— Надежда на допуск есть. Конечно, ребята согласятся. Такой опыт уже был, да и все прекрасно знают, откуда мы, — сказал тренер сборной России Юрий Каминский.