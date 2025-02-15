Юрий Каминский: «Надежда на допуск есть. Конечно, ребята согласятся на нейтральный статус. Такой опыт уже был»
Юрий Каминский заявил, что биатлонисты согласны выступать в нейтральном статусе.
— Есть ли в России трассы, приближенные по условиям к местам проведения будущей Олимпиады?
— Наша главная проблема, если говорить о перспективе подготовки к Олимпиаде, — это другие снежные условия. А второе — сложная логистика. Условно, нужны дополнительные средства, чтобы, например, добраться до Алтая.
Поэтому, наверное, с этой позиции какая‑нибудь трасса в Европе, приближенная к месту проведения Олимпийских игр, была бы предпочтительнее [для подготовки].
— Ребята согласятся ехать в Италию в нейтральном статусе, если будет такое условие?
— Надежда на допуск есть. Конечно, ребята согласятся. Такой опыт уже был, да и все прекрасно знают, откуда мы, — сказал тренер сборной России Юрий Каминский.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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