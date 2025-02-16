Уле Эйнар Бьорндален: «Йоханнес Бо – легенда. Если он почует золото, с ним почти невозможно справиться»

Уле Эйнар Бьорндален назвал Йоханнеса Бо легендой после рекордной победы на ЧМ.

15 февраля норвежский биатлонист Йоханнес Бо выиграл спринт на чемпионате мира в Ленцерхайде. Для него это уже 21-е золото ЧМ в карьере – таким образом, он опередил своего соотечественника Бьорндалена, на счету которого 20.

«Он заслужил это. Он легенда. И вновь проявил себя лучшим образом на чемпионате [мира].

Под давлением Йоханнес – лучший. Если он почует золото, то с этим человеком почти невозможно справиться», – сказал Бьорндален.