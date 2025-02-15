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Дмитрий Васильев: «Пока норвежцы будут бегать, прикрываясь справками и используя допинг, Йоханнес Бо может побить еще 15 всевозможных рекордов»

Дмитрий Васильев заявил, что норвежцы используют допинг и уничтожают биатлон.

Сегодня норвежский биатлонист Йоханнес Бо победил в спринте на чемпионате мира в Ленцерхайде и обновил рекорд соотечественника Уле Эйнара Бьорндалена по золотым медалям ЧМ (21 против 20).

– Судя по тому, что в десятке шесть норвежцев, в принципе, тезис о том, что спортсмены, которые прикрываются мнимыми болезнями, обыгрывают весь мир, подтверждается. Пока норвежцы будут бегать, прикрываясь справками и используя допинг, Йоханнес Бо может побить еще 15 всевозможных рекордов. Ничего удивительного.

Сам факт – шесть норвежцев в десятке – говорит о чем-то? Так не бывает, что все спортсмены, какие есть, устраивают между собой первенство страны на чемпионате мира. Уничтожение биатлона норвежской сборной – планомерное и, если так можно сказать, качественное.

Лет через десять с первого по десятое место будут норвежцы, а потом все остальные. Если дело таким образом пойдет, и им не прикроют лавочку с использованием легального допинга. Поэтому то, что Бо выиграл, меня вообще не удивляет. Тут ничего нового нет, и ожидать другого, собственно, не приходится.

– Не выглядит ли на этом фоне еще более странным решение завершить карьеру по окончании сезона?

– Да, конечно, в том-то и дело. Видимо, на следующий год все-таки какие-то перемены ожидаются в плане терапевтических исключений. И в этом году еще надо пособирать медали, рекорды и так далее. А на будущий год уже выглядеть блекло не очень то и хочется поэтому и была выдумана эта история с тем, что Бо очень сильно скучает по своей семье и хочет с ней быть.

Хотя что ему мешает еще год побегать, все золотые медали позавоевывать на Олимпиаде, а потом уже всю жизнь быть со своей семьей? Это смехотворно звучит. Все это настолько очевидно, для меня, во всяком случае, это очевидно. Другое дело, что пока непонятно, что там готовят организаторы Олимпийских игр. Видимо, какие-то ограничения ввести они все-таки решили в плане использования допинга.

– Может быть, таким образом пытаются какие-то дополнительные деньги для себя выбить?

– Возможно и так, конечно, но только Тарьей Бо, старший брат Йоханнеса, тоже одновременно с ним заявил, что уходит. И Тереза Йохауг, которая тоже вдруг ни с того ни с сего объявила о завершении карьеры перед Олимпийскими играми. Как-то это все очень странно, неестественно. Я бы понял, если бы это было еще за два года до Олимпиады, а то за год до Олимпиады, будучи на пике формы, уходить очень странно, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Metaratings
logoОлимпиада-2026
logoТереза Йохауг
logoДмитрий Васильев
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logoсборная Норвегии
logoЧемпионат мира по биатлону
Ленцерхайде
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