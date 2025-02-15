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Дмитрий Губерниев: «Сравнивать Йоханнеса Бо с Бьорндаленом не буду. Оба – великие биатлонисты»

Дмитрий Губерниев заявил, что не будет сравнивать Йоханнеса Бо с Бьорндаленом.

Сегодня норвежский биатлонист Йоханнес Бо победил в спринте на чемпионате мира в Ленцерхайде и обновил рекорд соотечественника Уле Эйнара Бьорндалена по золотым медалям ЧМ (21 против 20).

– Кто более великий – Йоханнес Бо или Уле Эйнар Бьорндален?

– Некорректный вопрос. В истории биатлона есть категория величайших спортсменов всех времен и народов, начиная с Тихонова, Франка Ульриха, Свена Фишера, Бьорндалена, Фуркада, Свенсена, Йоханнеса Бо. Кто из них более великий? Это вопрос, мне кажется, в пользу бедных, потому что оба великие биатлонисты.

Кто лучше – Гретцки или Марио Лемье? Пушкин или Лермонтов? Бо и Бьорндален стоят друг друга. Йоханнес обновил рекорд, молодец, честь ему и хвала, но вне зависимости от того, как бы выступил сегодня, Бо – один из самых великих в мире. Сравнивать его с Бьорндаленом я не буду.

– А зачем он объявил о завершении карьеры?

– Я не знаю, но тем интереснее узнать, в чем истинная причина этого заявления. Уходить за год до Олимпиады, когда ты в таком блестящем состоянии. Зачем? – сказал Губерниев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoЙоханнес Бо
logoсборная Норвегии
logoУле Эйнар Бьорндален
Ленцерхайде
logoДмитрий Губерниев
logoЧемпионат мира по биатлону
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