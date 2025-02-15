Кентен Фийон-Майе: «Доволен бронзовой медалью, но очень хочу завоевать золото в других гонках»
Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе стал бронзовым призером спринта на чемпионате мира в Ленцерхайде, победу одержал норвежец Йоханнес Бо.
«Я приближаюсь к идеальной гонке, приятно продолжать тенденцию, которая была в течение нескольких недель. Цель, безусловно, золото. Сегодня у бронзы нет золотого отлива, но было сложно надеяться на победу даже со стрельбой 10/10. Йоханнес молодец!
Форма отличная, это хорошее начало чемпионата мира, я все равно доволен. У меня также хорошая позиция для гонки преследования. Чтобы претендовать на золото, придется надеяться на ошибки Йоханнеса, который побежит впереди. Я буду выкладываться до последнего сантиметра, чтобы добиться победы.
Я немного потерял мотивацию в середине второго круга, потому что оказался позади лидеров. Но я держался и в конце отыграл много времени. Я очень доволен бронзовой медалью, но очень хочу завоевать золото в других гонках.
Было очень обидно, что меня не взяли в смешанную эстафету, так что я показываю руководству, что у меня была хорошая позиция. Это позволяет немного сбросить давление на будущее. Мы здесь ради золота, но мы также знаем, что можем уйти с пустыми руками. Я не вернусь домой с пустыми руками. Первая гонка, первая медаль – надеюсь, что все продолжится так же, как в Пекине», – сказал Фийон-Майе.
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