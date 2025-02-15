Экс-новозеландец Райт принес сборной США первую за 5 лет медаль чемпионата мира по биатлону. У Йоханнеса Бо – 39-я награда ЧМ, у Фийона-Майе – 17-я
Экс-новозеландец Райт принес сборной США первую за 5 лет медаль ЧМ по биатлону.
Сегодня Кэмпбелл Райт стал серебряным призером спринта на чемпионате мира в Ленцерхайде. Последний раз американцы брали медали ЧМ в 2020-м – тогда это удалось Сьюзан Данкли (также серебро в спринте).
Райт до сезона-2023/24 выступал за Новую Зеландию, в составе которой уже побеждал на юниорском ЧМ. Однако на взрослом первенстве он взял медаль впервые (0-1-0).
Гонку в Ленцерхайде сегодня выиграл норвежец Йоханнес Бо, это его 39-я награда ЧМ (21-13-5). Третье место занял француз Кентен Фийон-Майе, на его счету 17 (5-4-8).
«Чувак, что ты здесь делаешь?» Единственный биатлонист из Южного полушария – талант, который удивляет даже соперников
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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